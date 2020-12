VIDEO Perrito husky se pone ‘celoso’ cuando su dueño abraza a su novia y su reacción se vuelve viral

Compartir esta publicación













Un joven captó la emotiva reacción que tuvo su perro husky cuando él estaba junto a su novia y este tuvo un ‘ataque de celos’. Este episodio no pasó desapercibido por el propietario del can, quien no dudó en grabar la tierna escena para compartirla en redes sociales.

Husky celoso

En las imágenes virales de youtube se observa cómo el muchacho está sentada en el sillón con su pareja y al lado de ellos está su fiel mascota husky. Asimismo, él la da abrazos a su pareja y la curiosa reacción de su perro los deja totalmente sorprendidos

El carismático husky mostró su tristeza al ver a su dueño abrazar a su pareja como lo abrazaba a él, por ello no dudó en demostrar su fastidio con su joven amo cada vez que ella le demostraba su cariño a su novia. El video viral tiene cientos de miles de visitas en Youtube

Los usuarios en las redes sociales no pararon de comentar y compartir el peculiar material audiovisual hasta volverlo tendencia en varios países

“Pobrecito, no quiere ni mirar para no sufrir tanto”, “qué lindo perro, es muy consentido”, “no lo hagas sufrir de esa forma”, fueron algunos de los comentarios realizado por parte de los usuarios tras visualizar el viral en youtube

