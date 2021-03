VIDEO: Pez logra escapar saltando por la calle y entrando en drenaje

En redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que un pez salta de una tina y termina escapando por el drenaje en un giro inesperado.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Tuyen Quang, Vietnam, cuando un hombre pescador regresó a casa con algunos pescados y los colocó en una tina pequeña. Sin embargo, al regresar al lugar para llevarse los pescados -y seguramente cocinarlo- se llevó la sorpresa que no estaba donde lo había dejado.

Ante esto comenzó a buscarlo, pero luego de un rato desistió pensando que algún perro local se lo había llevado.

Horas después se revelaría que no fue algún perro o gato callejero el responsable de la desaparición del pez; en un video se puede ver al animal saltando por varios metros sobre la banqueta hasta que repentinamente cae por una coladera y se pierde.

Esta épica huida dejó con la boca abierta a más de uno y en redes sociales se volvió viral generando decenas de comentarios.

Según información de medios internacionales, el escape de este pez ocurrió el pasado 18 de marzo y luego de que revisó el video es pescador quedó completamente desconcertado.

