Video: Piden #justicia para Karen; fue encontrada muerta en un canal

Tamaulipas.- #Justicia Para Karen, clama Yuliana, amiga de una joven que fue encontrada sin vida en un canal de aguas negras en Matamoros, Tamaulipas.

A través de redes sociales, se ha hecho viral un video, donde Juliana exige que el asesinato de su amiga no quede impune.

Karen, de 27 años, fue encontrada atada de pies y manos en un canal de aguas negras en Matamoros, luego de que su familia reportara su desaparición el pasado 30 de agosto.

Yuliana asegura por medio de un video que subió a Tik Tok que se ordenó borrar imágenes y noticias relacionadas al caso de su amiga.

Evidentemente deshecha por lo sucedido, la joven dice no entender el poder que tienen las redes sociales y que necesita que difundan su nombre.

“No te estoy pidiendo nada, sólo, no te pido nada más que pidas justicia como lo estamos haciendo todos los que la queremos”.

Asimismo, en su mensaje menciona a autoridades de gobierno, para que hagan #justicia para Karen.

“Señor senador, señor presidente, señor gobernador, ¿El día que sea una de las tuyas me permites armar un desmadre para que se haga justicia? Porque hoy que es una de las mías, no has hecho nada”