“No justifico faltas”: maestro de la UNAM a alumna con Covid-19 (VIDEO)

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a través de las redes sociales la falta de empatía de uno de sus profesores hacia una alumna enferma de covid-19.

Alumnos publicaron una serie de videos que muestran parte de la discusión que mantuvo su compañera Ximena con su profesor José Raúl Córdoba Conde durante una clase.

De acuerdo a los estudiantes, el profesor mostró falta de empatía y sensibilidad con su compañera, que enfermó de COVID-19.

Ximena, la estudiante se mantuvo ausente por dos días debido a la enfermedad, por lo que no entregó a tiempo un trabajo escolar e intentó explicárselo al profesor durante su clase sin mucho éxito.

“Si el alumno no puede, adiós […] Estoy enfermo también, Ximena. Pero aquí estoy”, le responde el docente durante una conferencia de Zoom por la que imparte su clase de Fundamentos de Mercadotecnia.

“¿Sí? ¿También le dio COVID a usted o a su familia ¿También se le murió alguien? ¿También se le murió ayer su abuelito?”, le replicó Ximena. Para colmo, cuando la alumna pidió al profesor que fuera empático, su respuesta fue bien corta: “No, no soy empático”.

“Yo no justifico faltas, no justifico faltas de entrega, no justifico nada. Si tú no me entregas el trabajo el lunes próximo, pues ya sabes…”, advirtió el maestro a la alumna.

Los compañeros, tras ser testigos del diálogo, hicieron una declaración que fue publicada por diversos medios.

A través el comunicado, los alumnos acusaron la falta de sensibilidad del docente José Raúl Córdoba Conde y además dijeron que no era la primera vez que se mostraba inflexible hacia sus alumnos.

“El profesor le respondió de manera déspota y cero empática cuando le comentó la situación, comenzó a gritarle y a decirle ‘que no era su problema’ aún cuando la compañera le informó de su situación por correo electrónico, mismo que el profesor no respondió porque ‘él no revisa los correos’”, detallaron los estudiantes.

Hasta el momento la Facultad no ha presentado ningún comentario al respecto.