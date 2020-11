Filtran VIDEO de propuesta de matrimonio de Eleazar Gómez entes de la golpiza

Compartir esta publicación













ESPECIAL.– Tras darse a conocer que Eleazar Gómez se encontraba detenido y ya había sido trasladado al Reclusorio por haber golpeado e intentando ahorcar a su novia Stephanie Valenzuela, ahora se han dado a conocer más detalles previos a la aterradora experiencia que vivió la modelo a manos del mexicano.

Según información de Chisme No Like, el actor Eleazar le habría pedido matrimonio a la peruana en un restaurante de la Ciudad de México… aunque no salió como esperaba.

En el clip compartido se le puede ver muy feliz a la pareja, aunque eso cambiaría horas más tarde tras protagonizar una pelea en privado.

“Ella se pone el anillo, lo mantiene el anillo hasta que llegan a la casa, en la casa empiezan a discutir y ella le devuelve el anillo, cuando ella le devuelve el anillo ahí es cuando él se vuelve loco”, menciono Javier Ceriani.

Según una fuente cercana a Tefi Valenzuela, el actor es “bipolar y tiene problemas fuertes”.