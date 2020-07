VIDEO: Revelan la existencia de Luigi en ‘Super Mario 64’

Compartir esta publicación













A 24 años de su lanzamiento, por fin se dio a conocer la verdad, Luigi sí era un personaje jugable en ‘Super Mario 64’; esto se descubrió gracias a un grupo de hackers que filtraron archivos y códigos viejos de Nintendo.

Ahí se encontró una versión preliminar de lo que a la postre sería el juego Nintendo 64; en el código de esta se puede ver cómo la desarrolladora tenía pensado incluir al hermano de Mario en el título, de hecho hasta se puede ver un modelo del personaje.

No obstante, al final la compañía decidió hacer a un lado al pobre fontanero verde; no se sabe muy bien la razón de esto, aunque Shigeru Miyamoto en una ocasión señaló que no introdujo la opción multiplayer en el juego, pensando que los fans sólo tendrían un control en el lanzamiento de la consola.

Luigi en ‘Super Mario 64’ era una leyenda urbana

El mundo gamer está lleno de leyendas urbanas, una de las más famosas era precisamente la aparición de Luigi en ‘Super Mario 64’; esto se debe a una inscripción en el juego que dice “L is real 2401”, en su momento muchos asumieron que se trataba de una clave para desbloquear al personaje.

La leyenda aumentó cuando se encontró la misma inscripción en ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’. Durante años los fans trataron por todos los medios de encontrar al mayor de los Hermanos Mario; sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano.

Los fans no pudieron jugar con Luigi hasta el remake que se hizo del juego para el Nintendo DS, donde el fontanero llegó acompañado de Wario y Yoshi al legendario título de plataformas.

Para muchos, la omisión de Luigi en ‘Super Mario 64’, incluso como cameo, fue una muestra clara de cómo Nintendo siempre ha tenido a este personaje como un “segundón” comparado con su hermano, tanto así que en unos juegos hasta se omite su nombre, llamándolo simplemente “Mario Verde”.