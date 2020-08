Buscan a violador serial de la CDMX, ha atacado a más de 20 mujeres

Compartir esta publicación













Un violador serial que ha atacado a por lo menos 20 mujeres, en la alcaldía Miguel Hidalgo, es buscado por elementos de la Fiscalía General de Justicia.

Se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad, moreno y delgado, que utiliza el mismo modo de operar desde el año 2012.

Con la declaración de las víctimas y el análisis de videos, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) que apoyan a la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Ciudad, pudieron elaborar un retrato hablado.

De acuerdo con las investigaciones el violador acostumbra a ubicar a sus víctimas cerca de parques, donde regularmente pasan mujeres que salen o van a trabajar.

Amaga a las mujeres con una navaja, las lleva a esos parques, busca un lugar oscuro y ahí las agrede sexualmente.

El sujeto no suele robarles sus pertenencias, lo cual ha dificultado a las autoridades rastrear algo que hubiera hurtado.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran a bebé abandonado en una caja de cartón en Guanajuato

La noche del pasado 28 de febrero, una mujer de 55 años de edad, fue atacada en la colonia Molino del Rey de dicha alcaldía.

La víctima salió de trabajar alrededor de las 21:30 horas, de una empresa ubicada en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec, y mientras caminaba sobre el Paseo de la Reforma para tomar un camión, a la altura de un banco se le acercó un hombre.

El sujeto “la amagó por detrás colocándole un cuchillo en el cuello”. La mujer le entregó su teléfono y su cartera.

Yo no quiero nada de eso, yo quiero otra cosa, acompáñame”, le dijo el agresor y la llevó a una zona de área verde.

SE BUSCA

ES UN VIOLADOR SERIAL

Este es su retrato hablado.

Opera en distintas zonas de @AlcaldiaMHmx

Tiene de 35 a 40 años.

Es moreno y delgado.

La @FiscaliaCDMX lo liga con más de 20 ATAQUES a MUJERES

Si tiene alguna información, DENÚNCIELO! Así opera> https://t.co/Mz0VUqUpon pic.twitter.com/iuNtnXL9iY — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 27, 2020

No grites porque si no te voy a matar, no me vayas a denunciar porque ya se dónde trabajas y te voy a matar”, amenazó. Tras atacarla sexualmente, el sujeto escapó y la dejó ahí.

El 6 de febrero, otra mujer de 21 años fue atacada sexualmente cuando salió de trabajar en la zona de Polanco. A la víctima tampoco le robó nada.

Otro de los casos, ocurrió el 20 de enero, alrededor de las 20:00 horas, cuando una mujer de 28 años fue fue agredida en la calle Rubén Darío en Polanco.

Un grupo especial de agentes de la Policía de Investigación (PDI) y otro adscrito a la Fiscalía para Delitos Sexuales (FDS), son los encargados de seguirle la pista a este violador.