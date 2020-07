Violan derechos enfiltro de Puente Dos

Desde hace un mes, el filtro que realiza la Coepris ha sido criticado, no es constante y menos sanitario

Ciudadanos y residentes son regresados al no pasar el filtro sanitario en el puente internacional 2, el motivo es que no cumplían con el doble no circula, además de exceder el número de pasajeros permitidos en un vehículo.

Esto ha creado inconformidades con quienes desean ingresar a Nuevo Laredo y circulan en vehículos cuyas placas terminan en la numeración incorrecta y de acuerdo al día, por ejemplo los viernes 8 y 9 no están permitidos, a pesar de comprobar que también es ciudadano mexicano.

Muchos de ellos cuentan con doble nacionalidad y pasaron por necesidad y es anticonstitucional prohibirles el libre tránsito.

“A mí me regresaron, porque mi placa termina en 9, además en Nuevo Laredo el 90 por ciento de los carros no tiene placas, es incongruente la medida que ha puesto el gobierno de Cabeza de Vaca que lo único que hace es violar los derechos de los tamaulipecos”, comentó Homero.

Desde hace un mes, el filtro que realiza la Coepris ha sido criticado, no es constante y menos sanitario, pues la revisión sólo corresponde a evitar el paso de vehículos con más de dos pasajeros, que no viajen menores de 5 años y que la terminación de la placa corresponda al día, específicamente el viernes, cuando se intensifica -desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la no-che- sólo durante el fin de semana, el resto de los días funcionan hasta las 2:00 de la tarde.