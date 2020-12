Violan filtros derechos de ciudadanos: abogado

Compartir esta publicación













Los filtros sanitarios que el Gobierno del Estado ha instalado en puentes internacionales para evitar la propagación del Covid-19, son considerados como un arma simulada de cuidado a la población que deriva en pocos resultados y corrupción.

“Siento feo que como mexicana me limiten al entrar a mi país, a mi ciudad. Entiendo el para qué se instala el filtro, pero no el hecho de que nos regresen sólo por la terminación de una placa, cuando por toda la ciudad transitan vehículos sin ellas. Además ellos ponen el mal ejemplo, están todos hechos bola ahí y sólo uno o dos son los que verdaderamente trabajan”, expresó Alejandra Gutiérrez, quien vive en Laredo, Texas.

Algunos ciudadanos han denunciado, incluso a través de las redes sociales, que para ingresar a Nuevo Laredo han tenido que pagar alguna cuota a las autoridades municipales y estatales, a pesar de que en una primera revisión les negaron el acceso.

“No entiendo por qué cerrar los puentes. No sirve de nada. Ahora, por qué las restricciones con los locales, con los de casa y no con los paisanos, qué diferencia hay entre unos y otros. El hecho de que me limiten como mexicana entrar a mi país, es una violación a mis derechos, aún cuando tenga la doble nacionalidad”, dijo María Sánchez, residente en San Antonio, Texas.

A través de un decreto en el Diario Oficial del Estado, la Secretaría de Salud hace el exhorto a los mexicanos que viven en Estados Unidos a restringir sus viajes de turista, por lo que se instalaron filtros sanitarios en los Puentes Internacionales I y II.

VIOLA DERECHOS INDIVIDUALES

El Gobierno del Estado no tiene la facultad para prohibir la entrada de los mexicanos provenientes de Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo a Nuevo Laredo, ni México. De acuerdo a la ley, regresar a un mexicano residente en Estados Unidos sólo por ingresar a territorio nacional en un vehículo con placas americanas, se estaría violando el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

“Los que están en el puente son autoridades estatales, por lo tanto no tienen facultades federales y desde el momento que me detienen o me regresan, estarán violando mi derecho, en primer término a entrar a mi país, si bien es cierto que ellos van a argumentar que es por la pandemia, no cumplen con los requisitos que marca la ley. La única que puede restringir el paso de los mexicanos es la Secretaría de Salubridad Federal y nada más”, explicó el abogado Roberto Rodríguez Chavez.

El filtro sanitario no sólo se ha convertido en una violación a las garantías individuales de los mexicanos, sino que además el propio gobierno se contradice en sus decretos, incluso el último publicado el pasado 3 de diciembre no incluye como medida sanitaria la instalación de los filtros y mucho menos el doble no circula.