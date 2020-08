Violeta Isfel sube atrevida foto íntima y la borra; explica el motivo

Compartir esta publicación













Violeta Isfel por fin habló de la publicación de la fotografía en lencería, luego de que este fin de semana apareciera en su cuenta de Instagram una fotografía íntima de ella en la cual mostró su lado más bello,pero, que más tarde fue eliminada por la actriz.

La foto de Violeta Isfel causó controversia en redes sociales sobre todo en instagram donde fue publicada la imagen, a tal punto que sus fans comenzaron a especular que quizá su cuenta oficial había sido hackeada. Ante el revuelo que causó Violeta Isfel desmintió este supuesto y explicó que ella subió la foto y los motivos por las que decidió ocultarla y asi dejar más tranquilos a sus fans.

Fue en su cuenta de Instagram en donde Violeta Isfel compartió una fotografía en blanco y negro en la que aparece recostada con un bustier y sin ropa interior de la parte inferior de su cuerpo, lo único que la cubría era su pequeña mano.

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora. Mi esposo les desea ¡Buenas noches! Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”, escribió la famosa en la publicación que más tarde desapareció.

De inmediato los comentarios sobre ésta no se hicieron esperar, pues pensaron que alguien más había subido la atrevida foto o bien que se había arrepentido de subirla, fue por eso que la actriz habló sobre el tema.

Por esta razón, en entrevista para Ventaneando, Violeta Isfel explicó lo siguiente:

“No me hackearon la cuenta para nada, yo la subí orgullosísima y feliz, pero por unas cuestiones tuve que archivarla. No la borré” , explicó la actriz.

De acuerdo a su declaración Violeta Isfel en algún momento la volverá a poner pública. Detalló que está feliz por haberse tomado esa fotografía. “Estoy muy orgullosa, muy feliz de esa fotografía.

Mi esposo es el que de pronto me ve en momentos que ni me imagino y surgen fotos preciosas”, agregó. Además celebró ser una mujer “sexy”: “Me siento orgullosa de ser la mujer que soy. También soy esa mujer sexy, también soy esa mujer íntima. Entonces no la borré, no me hackearon, la subí feliz, orgullosa”, finalizó Violeta Isfel.

La famosa foto de Violeta Isfel