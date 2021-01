VIRAL: Mujer deja a marido para casarse con su hijastro; ahora son padres

Compartir esta publicación













Estuvo casada por 13 años. Junto a su entonces pareja adoptó a cinco niños. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuando su esposo se enteró que tenía una relación con su hijastro Vladimir.

¡Como de película! Así es el siguiente caso en el que una mujer de Rusia -Marina Balmasheva de 35 años- se unió en matrimonio con quien era su hijastro Vladimir Shavyrin de 20 años. Luego del drama familiar, al ser encontrados en la intimidad y de la separación, muchos no daban un solo centavo por la relación; sin embargo, han demostrado que su amor va en serio, pues ya se convirtieron en padres de una bebé que pesó 3 kilos 600 gramos. Te contamos la historia que le ha dado la vuelta al internet.

Marina Balmasheva es una reconocida influencer que en Instagram cuenta con más de medio millón de seguidores. Su fama la ganó por su cambio físico tras perder peso. Estuvo casada por 13 años. Junto a su entonces pareja adoptó a cinco niños. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin cuando su esposo se enteró que se acostaba con su hijo Vladimir.

“Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Entonces vi que me estaba engañando con mi hijo. Minutos después vino y se acostó a mi lado y no le dije nada esa noche “, declaró el ex esposo de Marina Balmasheva en el programa de televisión ruso Pryamoy Efir.

Semanas después se separaron. Los niños que habían adoptado se quedaron con él tras un proceso legal. Y aunque su ex se casó con su hijastro, el ex esposo de Marina considera que le hará lo mismo a su hijo.

“Me hizo lo mismo cuando nos conocimos, ya que estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de ella, me hizo dejar a mi familia por ella”, externó al medio citado.

Sin embargo, la influencer desmintió lo revelado por su ex pareja. Aseguró que la relación con el joven se dio después de su ruptura. Además, comentó sentirse feliz ahora, pues su hijastro la hace sentirse una mujer joven y feliz.

“Me hace sentir como una chica joven y feliz. No me siento como una mujer mayor, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa, etc. Entiendo que en cualquier momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que… no “, dijo la mujer en su defensa.

La relación de Marina Balmasheva y su exhijastro Vladimir Shavyrin sigue. Incluso, recién se volvieron padres de una bebé.

