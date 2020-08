VISAS: Listo Consulado en Nuevo Laredo para reanudar citas a partir del lunes

A partir del lunes se reactivará el procesamiento de visas de turista en el Centro de Atención de Solicitantes (CAS) en Nuevo Laredo, anunció en su página de Facebook el Consulado General de Estados Unidos en esa ciudad.

A través de Facebook se informó que serán atendidos quienes ya tienen citas agendadas para la segunda quincena de agosto.

“A partir de 17 de agosto, el Centro de Atención a Solicitantes en Nuevo Laredo reiniciará operaciones de forma limitada para el procesamiento de renovación de visas de turista.

“Los solicitantes que reciban un correo con instrucciones, deben reprogramar su cita”, indicó el mensaje publicado por el Consulado.

Detalló que se iniciará con las citas agendadas para las últimas dos semanas de agosto, con quienes cumplan con los requisitos para el programa “Renovación Sin Entrevista”.

Si el solicitante se siente enfermo, advirtió, no deberá acudir al CAS.

“Si te sientes enfermo favor de no acudir a la entrevista. En estos casos con gusto reprogramaremos su cita”, señaló.

Las solicitudes de visa de turista se encuentran suspendidas desde el 20 de marzo, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense debido a la pandemia por Covid-19.

Aunque el Consulado General de Estados Unidos en Monterrey había reanudado de manera limitada su servicio de renovación de visa de turista, surgieron nuevas medidas que pueden implicar en algunos casos la cancelación de citas ya programadas.

Luego de que la expedición de visas estuvo suspendida desde marzo debido a la pandemia de Covid-19, salvo casos de emergencia, la Oficina de Prensa del Consulado informó que a partir del 3 de agosto las oficinas consulares de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara reiniciaron actividades para el trámite de visas de estudiante.

En el caso de Monterrey también se reactivó la renovación de permisos de turista con no más de 12 meses de haber expirado y que, por lo tanto no requieren entrevista consular.

Es precisamente en este tipo que se han presentado casos de solicitantes con cita programada que son canceladas apenas días antes.

Lea Reinicia embajada de EU la emisión de visas para estudiantes

“Sacamos la cita desde mayo, en línea y todo muy bien”, explicó una usuaria, “y nos dieron la fecha para ir a CAS en agosto.

Pero (el jueves) recibí un correo que decía ‘sus citas para solicitar visas han sido canceladas, favor de no asistir, ya que los servicios de no emergencia para visa de no inmigrante e inmigrante… han sido suspendidos'”.