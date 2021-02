VIDEO: Se visten de ‘abuelas’ para vacunarse contra el Covid-19

La vacuna contra el coronavirus ha sido una noticia esperanzadora para muchas personas, sobre todo por el impacto que ha tenido la pandemia en todo el mundo, es así que dos jóvenes mujeres tomaron la decisión de vestirse como “abuelas” para recibir la dosis.

Los hechos ocurrieron en Florida, Estados Unidos, donde las jóvenes de 20 años aproximadamente, trataron de recibir la vacuna contra el coronavirus, sin embargo, su edad fue descubierta, luego de haber sido revisadas las credenciales de identificación de ambas.

Las dos mujeres llegaron con gorros, guantes y lentes al puesto de vacunación del Centro de Convenciones del Condado de Orange, en el centro de Florida, y que es un estado en el que la prioridad son los adultos mayores de 65 años.

BREAKING: I'm going through the bodycam video of the two #FakeGrannies who tried to get a Covid-19 vaccine at the @OCCC site yesterday. @WFTV pic.twitter.com/KuLao3s5U7

