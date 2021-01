Viuda del padre de Gael García publica selfie con el cadáver y desata indignación

Compartir esta publicación













Este viernes 22 de enero, José Ángel García, padre del actor Gael García Bernal, falleció a los 70 años de edad, tras sufrir una complicación en la fibrosis pulmonar que padecía. Y un día después, la viuda del difunto, Bella de la Vega, detonó la indignación al publicar en Facebook unas fotografías en las que aparecía junto al cadáver de su ex esposo.

“Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió la bailarina.

No respetó los restos del padre de Gael García Bernal

En las imágenes, que fueron tomadas el sábado 23 de enero durante el velorio, Bella de la Vega posa al lado del féretro abierto.

En pocos minutos, decenas de usuarios criticaron la publicación, y acusaron a la actriz de ser irrespetuosa e insensible. Entre los comentarios, destacó el de una sobrina de José Ángel García, quien le recriminó haber compartido un contenido tan íntimo.

“Hola Bella, veo el tipo de fotografías tan íntimas y llenas de morbo que estás publicando, deberías de contemplar tener respeto por sus hijos y su familia. No sé si mi tío haya pedido que hicieras este tipo de publicaciones. Ojalá reflexionaras sobre el respeto”, apuntó.

Una sobrina de José Ángel García le pidió a la actriz mostrar más respeto por los familiares e hijos del difunto (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

De la Vega eliminó las imágenes de su cuenta de Facebook (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

Al leer el mensaje, la bailarina se defendió y aseguró que había cumplido con la última voluntad de su esposo. A pesar de ello, se disculpó por haber ofendido a su familia política y se ofreció a eliminar las imágenes.

“Estoy sola con él; cuando platicamos de esto, me dijo que me tomara fotos con él como si estuviera conmigo. Perdón, si te molesta las quito, pero estoy haciendo lo que él y yo platicamos”, escribió.

Finalmente, la actriz borró la publicación, que ya no aparece en su página de Facebook. Por el momento, Gael García Bernal no ha emitido ningún comentario al respecto.

Fuertes acusaciones a Gael

Esta no es la primera vez que Bella de la Vega desata la polémica tras la muerte de su esposo.

El viernes, poco después de que Gael García Bernal dedicara unas emotivas palabras a su padre en redes sociales, la bailarina atendió a los medios de comunicación a la salida de la capilla, y realizó unas escandalosas declaraciones.

Cynthia de la Vega lanzó fuertes acusaciones contra Gael García Bernal (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

Según explicó, el protagonista de Y tu mamá también no visitó a su padre, a pesar de que el estado de José Ángel García empeoró a partir del 11 de enero.

“Me duele mucho porque Gael andaba aquí en México cuando José Ángel ya le hablaba con mucho trabajo y le decía que no sabía qué hacer. Gael lo tomaba como ‘cálmate, tómate una pastilla’. Ya José Ángel estaba muy mal, se oía muy mal, y si yo escucho así a mi mamá o a mi papá, ¡yo voy a verlo! Esa es la verdad. Voy a verlo a ver cómo está, si está postrado en una cama te llevo a un hospital a como dé lugar”.

Bella de la Vega añadió que le dolió mucho que la familia de su esposo no fuera a verle, y reveló que tampoco le ayudaban económicamente a costear los cuidados del enfermo, a pesar de que ellos eran una pareja humilde.

“Y Gael en ese momento andaba en México, en Valle de Bravo, y pues no, no le dijo ‘voy a pasar a verte, papá’. Me sentí más triste, de por sí estaba triste de que estuviera mi esposo enfermo. Yo ofrecí siempre mi casa para que visitaran a José Ángel, siempre hubo disposición de mi parte. De la otra parte, nunca lo iban a visitar, no lo veían”.

“Estaban abiertas las puertas de la casa para que fuera a ver a su papá, y sabía que estaba yo sola como mujer cuidando a un hombre mayor, y con pocos recursos porque no tenemos dinero. No somos gente rica, somos gente de trabajo y trabajábamos para vivir. Vivíamos al día”.