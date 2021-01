Vive en Alemania, es de Nuevo Laredo y ya se vacunó

Compartir esta publicación













María de Lourdes Robles Lanz es una neolaredense radicada en Alemania que se convirtió en una de las primeras mexicanas en el extranjero vacunada contra el Covid-19.

Su primera dosis fue en diciembre, la segunda en enero; aunque presenta algunas ligeras molestias, y ha sentido algunos cambios en su organismo, entre ellos dolor de cabeza, considera que vale la pena inmunizarse. Aunque esto no la exenta de enfermarse, los riesgos de una complicación son mucho menores.

María de Lourdes labora en una estación de personas de la tercera edad como ayudante de enfermería, procurando que todos estén bien físicamente, pero también emocionalmente, y contar con este biológico era primordial para ella y para quienes cuida.

“No sólo me siento contenta sino bendecida de que me hayan inmunizado contra esta enfermedad tan mortal, ya que conozco algunos paisanos que están aquí en Alemania y no han tenido esta suerte de vacunarse”, expresó Robles Lanz.

Sin embargo, también hay quienes rechazan la vacuna por miedo a quedar mal, sin pensar de los beneficios que conlleva ya que hay muchos rumores y temores ante el biológico por la rapidez con que se elaboró.

“Yo los invito a vacunarse, a no tener miedo, porque realmente protegernos nos va ayudar en un futuro; ahorita no lo vamos a ver, pero a la larga sí porque va a haber menos contagios y menos complicaciones”, agregó la neolaredense, quien compartió que tiene cuatro años viviendo en Alemania.

Comentó que el amor la llevó irse a Europa, desde donde mantiene un contacto muy cercano con su familia y espera este año poder venir a ver a sus seres queridos.

Finalmente exhortó a la población a quedarse en casa, acatar las indicaciones como en Alemania, país en el cual se cobran fuertes multas si no usas el cubrebocas, ya que el poder evitar o disminuir los contagios es responsabilidad de todos.