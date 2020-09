Vive postrada en una cama

Compartir esta publicación













Olga se ha pasado los últimos cuatro años de su vida postrada en la cama, su cerebro no logra conectarse con sus piernas para poder ponerse de pie; desde hace 10 años su salud se complicó y hoy sobrevive de la caridad de las personas.

Su pena es aún mayor, su hijo de 37 años perdió la vida por complicaciones del VIH y Sida que padecía, dolor que se acumula a muchos malestares que la aquejan como la diabetes, hipertensión, sobreviviente de una trombosis y una parálisis cerebral; además padece de osteoartritis avanzada.

Olga Aranda Guzmán vive con su hija Ana Laura, de 40 años, en una humilde vivienda en la que se respira la humedad y el polvo que cae del techo por lo carcomido del cemento, lo que le provoca problemas de alergia, que complica más su salud.

Desde hace un par de meses, Olga junto con su hija Ana Laura ha luchado porque algún médico acuda a valorarla, pues ella intenta caminar y no puede, sus piernas pierden la fuerza y teme lastimarse.“Sé que existe un programa Médico a tu Puerta, pero hasta ahora nadie ha acudido”, expresó Ana Laura.

Comentó que acudió al Centro de Rehabilitación Integral Tamaulipas (CRIT), pero la rechazaron ya que para los médicos que evalúan a los pacientes, ella no necesitaba terapia, sólo porque le hicieron una prueba con el andador que se apoyaba en ese entonces y logró dar algunos pasos.

“El problema es que nos dicen los médicos que no nos pueden dar un diagnóstico de porqué ella no puede caminar, ya que ninguna de las enfermedades que sufre es la causa, tal vez sea algo psicológico; ojalá nos ayude un especialista para que valore a mi madre”, dijo Ana Laura.

Actualmente, Olga y su hija sobreviven con una despensa que les manda Angélica a través de una asociación, ya que ella tuvo que dejar de laborar para cuidar a su madre y su hermano, quien después pereció.

“Yo tuve que dejar de trabajar, me he dedicado sólo a cuidar de mi madre y de mi hermano, quien falleció hace unos días, estamos sobreviviendo con esta despensa, y a veces la compartimos porque el refrigerador que tenemos no funciona, sólo congela, y de que se eche a perder mejor la compartimos, y algún otro trabajito que me sale de limpiar casas”, expresó.

Ana Laura y su madre sólo desean que un médico acuda a su casa a valorarla.Las personas que deseen apoyar a Olga, pueden acudir a la colonia Solidaridad en Agrónomos 7201 -ya que no cuenta con celular- o hacer sus aportaciones a la cuenta Santander 5579 1002 9658 9607.