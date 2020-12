Vive viacrucis por rara enfermedad

En Nuevo Laredo no existe un hospital de tercer nivel, la infraestructura ni especialidad necesaria para atender y diagnosticar al joven

Daniel Iván lleva 15 días siendo estudiado en varios hospitales de la localidad, pero ninguno de los nosocomios neolaredenses ha tenido la capacidad para poder diagnosticarlo; durante todo ese tiempo y luego de haber sido revisado por todos los médicos posibles, aún no se sabe siquiera qué enfermedad es la que lo aqueja.

En Nuevo Laredo no existe un hospital de tercer nivel, la infraestructura ni especialidad necesaria para atender y diagnosticar al joven que actualmente se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital General “Solidaridad” requiere de manera urgente ser trasladado a un hospital de tercer nivel, la familia teme que por la cercanía de las vacaciones, no lo hagan.

Se sospechó que Daniel Iván Torres Zárate de 14 años padecía el síndrome de Guillain Barré, muy poco común y desconocido para los médicos locales, y ayer fue intervenido quirúrgicamente, ya que hasta ahora no se sabe qué tiene, pues pudiera ser cáncer, pero no se ha podido confirmar o descartar por falta de medios para diagnosticar su rara condición.

Daniel Iván era hasta hace tres semanas un joven normal como cualquier chico de su edad, cursa el tercer grado de Secundaria, apasionado por el pentatlón, pero de pronto su vida cambió, empezó con diversos malestares en su cuerpo al grado de deteriorar su salud, sin movilidad en sus extremidades, por lo que fue llevado al Hospital General “Solidaridad”, en donde le diagnosticaron el síndrome de Guillain Barré; luego eso se descartó, y ahora se sospecha de un tumor maligno.

Al no contar este nosocomio con médicos especialistas en este tema y equipo, se dio de alta en el Hospital General del Seguro Social, pero no cuenta con respirador para recibirlo y enviarlo a un tercer nivel, por lo que debe esperar hasta que se consiga uno.

“Los doctores locales ya nos dijeron que la condición de mi sobrino ya superó sus conocimientos, debía ser trasladado al IMSS pero no cuentan con respirador, y además fue operado para poder intubar porque su salud se ha visto muy afectada, ya le causaron lesiones en su garganta, no ha mejorado, y hemos gastado más de 100 mil pesos en medicamentos para una enfermedad que no era”, dijo Elizabeth Zárate Ramírez, tía de Daniel Iván.

Además, el Hospital General cuenta con ambulancias, pero no equipadas para un traslado, el IMSS sí tiene, pero no cuenta con respirador para recibirlo en el hospital y ser revalorado para un traslado.

“En el hospital están capacitados para atenderlo, lo alimentan con sonda, ya tiene llagas en la garganta, no mejora, y todo les estamos trayendo, no cuentan con nada, por lo que tuvimos que sacarlo del IMSS pero no pueden trasladarlo por la falta del respirador y por si fuera poco, lo van a valorar, cuando él requiere un traslado urgente a un tercer nivel, estamos desesperados su vida está en peligro”, agregó la familiar.

Los gastos que enfrentan son muy grandes, por lo que las personas que deseen aportar apoyo para que Daniel Iván recupere su salud pueden hacerlo a la cuenta 5579-1003-0681-6461 de Banco Santander o bien comunicarse directamente al número celular con la señora Ana Cecilia Zárate Ramírez al 867-326-79-32 e igual también puede acudir al domicilio de 15 de junio 9013 esquina con carretera aeropuerto en la colonia La Sandía.