‘Viven’ afuera del Hospital General

Familiares de pacientes positivos de Covid-19 viven en la incertidumbre de no saber la condición de sus familiares, decenas de ellos han hecho de la Plaza Insurgentes su hogar temporal en la espera de alguna noticia de su ser querido.

El no saber de ellos, se ha convertido en un infierno, lo que llevó a que ayer se apostaran todos en la entrada del Hospital General Solidaridad para exigirle a los directivos información de sus enfermos, pues aseguraron que cada dos días es cuando sale un enfermero a darles información, y casi siempre son malas noticias.

Cansancio, dolor, desesperación de cada una de estas personas se marca en sus rostros, pero no se moverán de ahí, sin importar las condiciones del clima, ya que no quieren estar lejos de sus familiares, pues temen que al regresar les den malas noticias.

“No nos vamos a ir de aquí, entendemos que ya nos cerraron el Hospital General, pero aquí estaremos, aquí no es una veterinaria, no es ganado lo que tienen ahí dentro, son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres nuestros esposos, así nos cierren la plaza , nos pondremos en medio de la calle si es necesario, pero no nos moverán de aquí”, dijo Ana familiar de uno de los pacientes.

Denunciaron que no hay suficiente personal de en el área de Covid, y han sido testigo de cómo la gente se les muere sin recibir atención, porque han sido superados, y a la vez por que este personal no quiere atenderlos, tienen miedo de ser contagiados, cuando su juramento fue otro.

“Justo ayer le dije eso a una enfermera de su juramento, y su respuesta fue de que eso ya estaba bien choteado, y ustedes no quieren pagar por una atención, y eso no es cierto, yo lleve a mi familiar a uno particular y no lo quisieron aceptar”, dijo otra de las afectadas.

Feli, quien tiene a su hermana en este hospital Covid, dijo que no tenía coronavirus sino problemas de hipertiroidismo, pero su salud se complicó y comenzó a tener problemas respiratorios, y sin hacerle una prueba la internaron, solo dando paracetamol y suero.

Cuestionaron a las autoridades el porqué no bajan recursos para atender a los pacientes con coronavirus sin complicaciones, adecuar el Polyforum La Fe como ya se había informado por parte del gobierno municipal.

“Ayer se les fue la luz como a las 5:30 de la mañana y el hospital Covid se colapsó, queremos que el presidente Enrique Rivas nos dé la cara, donde estas todas las ayudas que dice que ha dado al sector Salud, donde está el gobernador, queremos que nos ayuden, porque sino esto se va hacer un caos, y no vamos a permitir que sigan dejando morir a nuestros familiares”, expresaron los familiares de los pacientes Covid