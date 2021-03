Lanzan vuelo directo Monterrey-McAllen; comienza en abril

Los regiomontanos tendrán una alternativa más para viajar a Estados Unidos luego de que la aerolínea regional Aeromar anunciara su nuevo vuelo sin escalas Monterrey-McAllen.

De acuerdo con la empresa y autoridades de la ciudad de McAllen, Texas, el vuelo comenzará a operar a partir del próximo 22 de abril y estará a un costo muy accesible.

El vuelo de Monterrey-McAllen tendrá un costo de $236 dólares, viaje redondo, aproximadamente 4 mil 800 pesos; un precio muy competitivo con el que además autoridades buscan reactivar la economía de esta tejaana.

“Es un día especial en la ciudad de McAllen, ya que el Aeropuerto de McAllen anuncia su nuevo vuelo directo a Monterrey vía Aeromar MX”, escribieron autoridades de la ciudad fronteriza.

It’s a special day in the City of McAllen as the @mcallenairport announces its newest direct flight to Monterrey via @AeromarMx! Experience a trip like no other!

Route begins April 22.

$236 roundtrip #FlyMFE ✈️ pic.twitter.com/OUTVD74ncK

— City of McAllen, TX (@CityofMcAllen) March 18, 2021