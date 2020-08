Walmart transforma en autocines algunos estacionamientos en Texas

Compartir esta publicación













Walmart está aprovechando que la pandemia ha puesto de moda el autocine para convertir 160 de sus estacionamientos en cines al aire libre, 14 de ellos en Texas.

Aunque algunos cines han vuelto a abrir con medidas de higiene intensivas, no todos los cinéfilos se sienten a seguros de permanecer sentados en un espacio cerrado con extraños durante dos horas, por lo que algunas tiendas de la compañía en Texas aprovechan para llenar ese vacío y el dejado por los cines tradicionales que todavía no abren sus puertas.

TE PUEDE INTERESAR: Planta las misteriosas semillas enviadas de China y se lleva una gran sorpresa

El Walmart drive-in, debutará a nivel nacional el 14 de agosto y se extiende hasta el 21 de octubre.

La primera fecha de este autocine en Texas en Prosper a las 7:30 p.m. el 14 de agosto.

Puedes revisar la lista completa de las funciones en thewalmartdrivein.com

En total, Walmart tiene programadas 320 funciones gratuitas de películas para toda la familia, como Ghostbusters, The Wizard of Oz, Black Panther, E.T. the Extra-Terrestrial y Friday Night Lights.

La actriz Drew Barrymore será la anfitriona de cada evento, de manera virtual o personal en un presentaciones sorpresa en algunas de las tiendas.

Los estacionamientos de las tiendas servirán como asientos para los vehículos y estarán distanciados socialmente, lo que no se puede lograr en los cines ordinarios.

Por cada vehículo se cobrará un boleto, reservado con anticipación, y deberá tener radio FM para escuchar el audio. Los vehículos serán estacionados al azar o en función de su tamaño.