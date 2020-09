Walmart hace pruebas para entrega de paquetes con drones

Walmart, la mayor red de supermercados de EEUU y uno de los empleadores más grandes del mundo, anunció este miércoles que ha iniciado un programa piloto para hacer repartos de productos de comida y del hogar utilizando drones de la marca Flytrex.

En un comunicado, la firma con sede en Bentonville (Arkansas) reveló que está haciendo las pruebas en la localidad de Fayetteville (Carolina del Norte) para dar “el siguiente paso” en su negocio y mejorar sus entregas bajo demanda de manera “conveniente, segura y rápida”.

Los drones de Flytrex, una firma israelí creada en 2013, están controlados a través de la nube inteligente y permitirán a Walmart ganar conocimientos sobre sus clientes y socios a lo largo del proceso de compra, “desde recoger y empaquetar hasta enviar y repartir”.

El responsable de productos de los clientes, Tom Ward, dijo que “todavía pasará algún tiempo antes de que veamos millones de paquetes enviados a través de dron” y reconoció que la iniciativa “parece ciencia ficción”, pero la empresa está “aprendiendo”.

Walmart duplicó sus ventas por internet en EEUU en los meses marcados por los confinamientos, por lo que busca acelerar la expansión de sus servicios de recogida y reparto de cara a los cambios de comportamiento de los consumidores.

La semana que viene, la compañía inaugurará su programa de membresía Walmart+, que incluye gastos de envío y entrega el mismo día, en un intento de competir con Amazon en el ámbito del comercio electrónico y retener a sus clientes.

