Walmart cerrará sus puertas el Día de Acción de Gracias

Walmart tomó una decisión histórica tras los acontecimientos y cambios que han tenido que realizar debido a la pandemia de Covid-19 que ha transformado la manera en que operan las grandes tiendas.

Aunque muchas grandes cadenas han optado por cerrar, Walmart fue una de las que adoptó nuevas medidas para seguir abiertas al público ya hora anunciaron esta medida que tiene dos propósitos.

Walmart anunció que que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos el día de Acción de Gracias como regalo a sus empleados y como une medida de seguridad para evitar aglomeraciones en sus tiendas.

Por lo regular esta fecha y el Black Friday suelen aglomerar a cientos de consumidores en las tiendas, por lo que Walmart decidió aprovechar para darles un respiro a sus trabajadores que a pesar de la pandemia no han parado.

Esta decisión histórica también incluye a las tiendas Sams, sin embargo Sams no sería la primera vez que lo aplica.

La cadena anunció este martes su decisión, que es la primera vez que la toma en 30 años y que imitará a Sam’s Club, que si ha venido cerrando sus tiendas ese día.

“Sabemos que este ha sido un año difícil, del que nuestros asociados han sabido salir adelante. Esperamos que disfruten de un Día de Acción de Gracias especial en casa, con sus seres queridos”, explicó John Furner, CEO de Walmart Estados Unidos.

Esta medida nos da un indicio de cómo operarán las grandes tiendas en fechas clave como el Black Friday, que por las promociones que ofrecen las tiendas, ha promovido el tumulto de personas en estas tiendas, algo que supone un tremendo riesgo ante la pandemia de COVID-19 que vivimos.

They take care of you and we want to take care of them. Along with special cash bonuses this quarter, we will be closing our doors on Thanksgiving Day to give our associates much-needed time with their loved ones. https://t.co/nbk7o0bkZq pic.twitter.com/3Lenfi6ZhT

— Walmart (@Walmart) July 21, 2020