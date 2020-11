Werevertumorro pide disculpas tras polémico TikTok

Compartir esta publicación













Luego de que el influencer mexicano Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro o Gaborever, desatará polémica tras subir en la plataforma digital TikTok un videoclip donde supuestamente simula una violación sexual, este aceptó que no era correcto el mensaje de la grabación, en el que justifica este tipo de violencia contra una persona que estaba dormida.

La disculpa de Werever se da después de que lo acusaran de hacer apología de la violación, pues en una grabación que subió a TikTok aparece ‘con el pecho descubierto al parecer “desnudo”, simulando un abuso sexual contra una persona que estaba dormida. Como justificación dijo: “a la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo”.

Lo que ocasionó gran controversia entre los cibernautas, quienes reprobaron el video, por lo que a través de un video, el influencer aceptó que fue un error:

“Este video es para ofrecer una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace algunos días. En ese momento no lo pensé, fue una estupidez, una pende…me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones obvias por lo que no lo era y fue un error”.

“Mi humor es para hacer reír, para que olviden sus problemas y no para traer recuerdos o traumas, los cuales para nada son buenos. Soy una persona que va aprendiendo y que le tocó aprender de una mala manera, equivocándome, me voy a fijar mucho en todo el contenido que suba para que no pase eso”, externó el youtuber.

Tras las disculpas de Gabriel Montiel, los internautas tomaron dos posturas, algunos aseguraron que este tipo de contenidos refleja el machismo y la normalización de la violencia que aún existe en el mundo, mientras que otros aseguraron que la indignación fue por parte de la generación de “cristal”.

​Fue durante el fin de semana cuando el youtuber Werevertumorro subió la polémica grabación a la aplicación de videos cortos, TikTok. Con una duración de más de medio minuto, en el video se retrata la historia de una persona que recién abre los ojos y ve a Gabriel Montiel moviéndose “sin ropa”.

Al ver que la persona -que estaba inconsciente- acaba de despertar, el youtuber lanza una justificación ante la violación sexual en tono de “broma”:

“A la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo”, dijo Werevertumorro.