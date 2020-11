Indignación en redes sociales: Werevertumorro trata de justificar una violación (VIDEO)

Compartir esta publicación













Werevertumorro causó indignación en las redes sociales por subir un TikTok en el que trataba de justificar una violación sexual

El youtuber Werevertumorro, también conocido como Gaborever, causó indignación en las redes sociales por subir un video a TikTok en el que simuló “haberse acostado” con una mujer en estado inconveniente –alcoholizada– fingiendo que “igual estaba borracho”. Esta escena, de inmediato fue señalada por hacer una apología de la violación sexual. Y es que para el influenciar Gabriel Montiel fue “gracioso” mostrar una “justificación falsa” para aprovecharse de una mujer que tomó y que no estaba en sus cinco sentidos. Por ello, en redes sociales fue duramente criticado por reproducir contenido machista. Aquí te contamos lo que sabemos.

Fue durante el fin de semana cuando el youtuber Werevertumorro subió el polémico video a la aplicación de videos cortos, TikTok. Con una duración de más de medio minuto, en el video se retrata la historia de una persona que recién abre los ojos y ve a Gabriel Montiel moviéndose “sin ropa”.

Al ver que la persona -que estaba inconsciente- acaba de despertar, el youtuber lanza una justificación ante la violación sexual en tono de “broma”:

“A la madre, sigo pedo, ¿tú también? Me caí, estamos desnudos pero no sé qué pedo”, dijo Werevertumorro.

Eso se llama violación. Y por si no lo había dejado lo suficientemente claro, al final hace entender que hasta amarró a la persona que ya estaba inconsciente. #WereverViolador https://t.co/1TWjbz6T48 — La Reina de los perritos (@DivaDelEdomex) November 9, 2020

Redes reaccionan contra Werevertumorro Una violación sexual, según la RAE, –en término básico– es “un delito que consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia (o con violencia) o intimidación y sin consentimiento”. Es decir, cuando una persona está dormida por haber o no tomado no está consciente para decidir tener o no una relación sexual. Entonces no hablamos de “tener relaciones sexuales” sino de una “violación sexual”.

Ante esta premisa, los internautas tacharon al influencer de “machista” y de realizar “apología de la violación”. Además, pidieron cancelarlo. Sin embargo, al parecer los múltiples comentarios negativos no orillaron al youtuber a pedir una disculpa, quien solamente tuiteó lo siguiente:

“Eliminado de todos lados, no way”, escribió.

🙃🙃🙃🙃🙃 eliminado de todos lados no way — GABOREVER (@werevertumorro) November 8, 2020

Los internautas utilizaron la etiqueta WereverViolador para señalar que aunque el influencer haya borrado el contenido, reprodujo violencia hacia las víctimas de un abuso sexual.

“Una vergüenza que este tipo justifique las violaciones”; “Werevertumorro hace apología de la violación para ‘hacer reír’. El wey todavía dice ‘borrado de todos lados’ , esto es internet, nada se borra”; “Es justificar la violación sexual”; “Si está dormida, tomada, es violación”; “Eso se llama violación”, se lee entre las reacciones de Twitter.