WhatsApp bloqueará tu cuenta si usas WhatsApp Plus o GB WhatsApp

Los usuarios que buscan más opciones de personalización suelen acabar recurriendo a alternativas ilegales, como WhatsApp Plus o GB, conocidas para muchos usuarios en Android. El uso de este tipo de alternativas supone ahora el bloqueo de tu cuenta en la app de mensajería, así lo han hecho oficial.

En su comunicado, han explicado que van a suspender todas las cuentas de esos usuarios que accedan a la plataforma mediante aplicaciones que no son oficiales. De hecho, estos usuarios están recibiendo ya un mensaje dentro de la aplicación informando de que sus cuentas están suspendidas de forma temporal. Sino se empieza a usar la versión oficial de WhatsApp, esa cuenta podría ser eliminada para siempre.

En este caso, esas aplicaciones no admitidas son viejas conocidas: WhatsApp Plus y HB WhatsApp. También aquellas apps que afirman poder mover los chats de la app de mensajería de un móvil a otro, pero que no son la aplicación oficial. Estas dos versiones no oficiales de la app llevan tiempo en el mercado y se centran sobre todo en dar más opciones de personalización a los usuarios.

Hace tiempo que hay polémicas con estas apps y la app propiedad de Facebook busca reducir la cantidad de usuarios que acceden desde estas versiones no oficiales. En estos bloqueos se alega que estas apps no oficiales violan las condiciones de servicio de la aplicación oficial. Además, se recuerda a los usuarios los potenciales riesgos de seguridad, ya que no es posible validar las prácticas de seguridad de estas versiones no oficiales.

Estas aplicaciones no cuentan con las prácticas de seguridad que tiene WhatsApp y tampoco son oficiales.

WhatsApp Plus

WhatsApp Aero

GBWhatsApp

FMWhatsApp

YOWhatsApp (YoWa)

¿Cuál es la razón principal por la que WhatsApp eliminaría tu cuenta?

La razón es que WhatsApp no permite que usen un “simulador” para reemplazar su app oficial, además de que dichas aplicaciones no cuentan con políticas de seguridad y privacidad adecuadas.

Aquellos usuarios que se hayan encontrado ya con el aviso de cuenta suspendida temporalmente deberían descargar la versión oficial de WhatsApp para seguir usando su cuenta. En caso de no hacerlo, corren el riesgo de que la cuenta se vaya a suspender de manera definitiva. Se les recomienda además guardar el historial de chats para no perderlo cuando pasen a la versión oficial de la app.

