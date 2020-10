Whatsapp: Estos celulares ya no podrán usar la aplicación a partir de este 2021

Compartir esta publicación













Whatsapp podría modificarse debido a nuevas actualizaciones y se prevé que para 2021 podría presentar fallas en dispositivos Android y iPhone antiguos.

De esta manera y como sucede con otras aplicaciones, que pueden presentar los mismos problemas en equipos de generación antigua, los equipos han sido ‘avisados’ de un posible fallo.

Qué celulares no podrá usar WhatsApp en el 2021

Los celulares de sistema Android que podrían presentar fallas en Whatsapp para 2021, debido a nuevas actualizaciones o bien, podría dejar de funcionar por completo.

Samsung Galaxy S2 Motorola Droid Razr LG Optimus Black HTC Desire

Los celulares de iPhone que presentarían los mismos problemas.

iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5c iPhone 5s

De esta manera, para Android se recomienda tener equipos con actualización 4.0.3 en adelante, mientras que para iOS lo ideal sería tener la versión iOS 9 en adelante.

Truco: Cómo saber si me bloquearon

Los usuarios de Whatsapp, por diversos factores, tales como: no poder ver la hora de última vez o en línea en la pantalla de chats de un contacto, así como el no ver las actualizaciones de su foto del perfil; el ver solo un tic (palomita) en el mensaje enviado, o el no poder realizar una llamada a ese contacto, es como se pueden dar cuenta si algún contacto los ha bloqueado.

Por otra parte, para poder bloquear a un contacto en necesario realizar estas acciones en la aplicación:

En la aplicación abrir la pestaña de ‘Mas Opciones’, dirigirse a ‘Ajustes’, después abrir la pestaña de ‘Cuenta’, ‘Privacidad’, y ‘Contactos Bloqueados’.

Abrir la pestaña ‘Añadir’, y de la agenda telefónica elegir el contacto a bloquear.