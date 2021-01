WhatsApp: No tendrás que aceptar las nuevas políticas… por ahora

Compartir esta publicación













¡Buenas noticias! Si no has aceptado las nuevas políticas de WhatsApp, aún no tienes que hacerlo. En medio de la controversia por los cambios en sus términos de uso, la compañía anunció que pospondrá estas acciones.

WhatsApp pospuso la fecha límite para aceptar sus términos.

Si usas WhatsApp con regularidad, entonces ya sabes que la aplicación cambió sus políticas de privacidad e informó que, de no aceptarlas, sería imposible acceder después del 8 de febrero.

Entre sus cambios más relevantes está el que tiene que ver con el tratamiento de la información de usuarias y usuarios: aunque no tengas cuenta de Facebook, información vinculada con tu cuenta de WhatsApp se compartiría con esa compañía.

Esto, por supuesto, llevó a un éxodo masivo a otras aplicaciones de mensajería como Telegram, que rompió un récord y obtuvo 25 millones de nuevos usuarios en tan solo 72 horas.

Quizá el repentino nuevo éxito de su competencia, combinado con la mala fama de la que se hizo en los últimos días por su relación con Facebook, llevó a WhatsApp a recapacitar sobre el ultimátum respecto a sus nuevas políticas.

En su blog, la compañía anunció que esperará hasta mayo para implementar los cambios:

“Estamos posponiendo la fecha en que volveremos a pedirle a las personas que revisen y acepten los términos. A nadie se le va a suspender o eliminar la cuenta el 8 de febrero. También haremos mucho más por aclarar la desinformación alrededor de las formas en que la privacidad y la seguridad funcionan en WhatsApp. Después pediremos gradualmente que las personas revisen las políticas s su propio ritmo antes de que las nuevas opciones de negocios estén disponibles el 15 de mayo”.

Esto quiere decir que sí, la implementación de los nuevos términos sigue en pie, pero ahora tenemos hasta el 15 de mayo para decidir si nos quedamos en WhatsApp… o en alguna de estas opciones de mensajería. Y si no hay nada que WhatsApp pueda hacer o decir para que te quedes, aquí te decimos cómo borrar tu cuenta de una vez y para siempre.

PODRÍA INTERESARTE:

Así funciona Telegram, la app que se impone entre los usuarios