WhatsApp prepara las fotos efímeras, que sólo se pueden ver una vez

WhatsApp añadió los mensajes que se eliminan automáticamente (o mensajes temporales) en septiembre del año pasado, como una forma de evitar que el historial de un chat se expanda indefinidamente. La vuelta de tuerca de dicha función ya está en camino, según ha descubierto WaBetaInfo, y llegaría en la forma del envío de fotos que sólo se pueden ver una vez.

Según ha podido averiguar WaBetaInfo, la función está ya bastante avanzada en las betas de WhatsApp, aunque todavía no se muestra a los usuarios. Funcionará de forma similar a las fotos que se pueden ver una vez en Instagram. Tocar para ver y, al salir del visor, se elimina del móvil.

Cuando comenzaron los rumores de que WhatsApp estaba trabajando en los mensajes que desaparecen, algunos esperábamos que se tratara de una función de autodestrucción similar a la presente en los chats secretos de Telegram, pudiendo elegir entre distintas franjas de tiempo. No fue así: los mensajes temporales de WhatsApp se pueden activar o desactivar, pero siempre con un periodo de siete días, a pesar de que en betas anteriores vimos que la app barajaba más opciones.

Los mensajes temporales de WhatsApp se van a quedar como están, es decir, a siete días vista, pero la compañía está trabajando en añadir una función relacionada: las fotos que sólo se pueden ver una vez. Es un concepto que ya está presente en Instagram, donde hay tres opciones: ver una sola vez, permitir ver de nuevo y conservar en el chat.

WaBetaInfo ha logrado activar la función, que no está disponible todavía para los usuarios. Vemos que, a la hora de enviar una foto, podrás elegir si quieres que se vea una única vez con un nuevo icon. Este tipo de fotos se mostrarán en el chat difuminadas, en pequeño y con un texto que dice Toca para ver.

Al tocar, se abre la foto en grande igual que siempre, pero sin opción para compartir la app con otras aplicaciones. Un mensaje de aviso indica que, cuando cierres el chat, la foto desaparecerá. Este aviso parece indicar que puedes abrir la foto, volver al mismo chat y volver a abrir la foto tantas veces como quieras, siempre y cuando no salgas del chat.

Al ser una función a medio cocinar, todavía no sabemos si WhatsApp evitará o dificultará que hagas capturas de pantalla o si mandará un aviso a la otra persona en caso de que lo hagas. Por el momento, no lo hace. Todavía no se sabe cuándo esta función llegará a los usuarios o si llegará.

