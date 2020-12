VIDEO Will Smith le regala un PlayStation a niño con cáncer; así reaccionó el pequeño

Will Smith volvió a dar de qué hablar en esta temporada navideña cuando le regaló un PlayStation 5 a un niño con cáncer.

En abril de este año, el actor de 52 años lanzó una nueva serie llamada Will From Home, disponible en Snapchat; en ella realiza videollamadas desde casa con invitados de lujo, entre ellos, sus hijos Jaden y Willow y la supermodelo Tyra Banks.

En el primer capítulo de la segunda temporada, el cual se estrenó hoy, el también cantante sorprendió a Aiden, de 14 años, a quien le diagnosticaron cáncer en abril.

