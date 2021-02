No solo Chente; también Chabelo es acusado de acoso

Compartir esta publicación













Xavier López “Chabelo”, actor y conductor, esta en el ojo de la polémica debido a la publicación de testimonios en donde se le acusa de acoso sexual.

Y es que luego de dejar la vida pública tras la muerte de su hermano y luego perder la vista, la actriz y locutora Alexandra Beffer salió nuevamente a los medios de comunicación para hacer fuertes acusaciones en contra del comediante “Chabelo”.

Beffer asegura que no es su intención colgarse de la fama del “amigo de todos los niños” y aclaró que en su momento no tuvo el valor de denunciarlo porque él era una persona muy importante en Televisa, empresa en la que ella también pidió trabajo.

Y aunque afirma que no dará detalles de cómo sucedieron las cosas con Xavier López, cuenta que no fue la única mujer que sufrió acoso sexual por parte del actor de 85 años.

“No lo dije por evitar un conflicto porque si yo se lo hubiera dicho a mi esposo, imagínate lo que hubiera desencadenado y digo, fue erróneo, pero el señor en ese momento era un gran consentido de la empresa, entonces lo único que yo sí puedo decir es que no fui la única, pero a mí no me gusta hablar por las demás, aunque sí puedo afirmar que no fui la única”, afirmó la actriz, quien adquirió fama gracias a su papel en “Las solteras del 2”.

Es de mencionar que desde septiembre del año 2020, la actriz reveló que durante la década de los ochenta tuvo dos “desagradables incidentes” con el expresentador de “En Familia con Chabelo”, haciendo énfasis en que uno de ellos fue de índole sexual.

De acuerdo con su relato, el otro incidente se dio cuando ella tenía ocho años y acudió a un centro de convivencia infantil en Chapultepec, en donde conoció a “Chabelo”, a quien admiraba por su trabajo en televisión, sin embargo dejó de sentirlo así cuando se le acercó para saludarlo.

“No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí’”, contó la famosa.

Tras dicho episodio, Beffer relata que no volvió a saber nada del comediante, hasta que en 1995 decidió acudir a un casting para el programa de televisión, “La Chuchufleta”, producido por López y de acuerdo con su versión, fue en esta ocasión cuando sucedió el segundo percance.

“Me preguntó: ‘¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?’ y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: ‘De ti depende regresar, un rapidín y estás al aire”, dijo la locutora, sin embargo fue tachada de mentirosa en redes.

Por tal motivo, Alexandra decidió regresar a los medios para romper el silencio y hablarlo como una anécdota personal, asegurando que no le interesa crear controversia.

Al momento, Xavier López no ha dado declaraciones al respecto, además Beffer asegura que no tiene pensado interponer una demanda en su contra, pero no se arrepiente de hablar al respecto.

“Quiero que quede bien claro, Chabelo es un personaje, un señor disfrazado de un niño muy querido en nuestro país, a mí quién me hizo la propuesta indecorosa fue un hombre llamado Xavier López”, finalizó.