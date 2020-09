Xavier Ortiz: confirman que muerte del exgaribaldi fue por suicidio

La hermana del cantante, actor y productor Xavier Ortiz, confirmó para el periodista Gustavo Adolfo Infante que la muerte del exintegrante de Garibaldi se trató de un suicidio debido a la depresión por la que estaba pasando.

A través de Twitter, la cuenta @quimicaolga de Olga Ortiz Ramírez dio a conocer que el fallecimiento ocurrió porque el actor se encontraba muy deprimido por diversas cuestiones.

“Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicidó estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa, apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara”, explicó.

A su vez, el conductor Gustavo Adolfo Infante mencionó en su programa De Primera Mano, que pudo comunicarse con Olga Ortíz, quien le confirmó la información y pidió respeto para la familia.

