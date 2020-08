RUMOR: Xbox Live Gold podría ser completamente gratis próximamente

ESTADOS UNIDOS.- Xbox Live Gold en Xbox One y pronto Xbox Series X puede ser gratis en el futuro. Según los nuevos rumores que circulan por Internet, Microsoft planea eliminar el muro de pago de la membresía Live Gold, lo que significa que los jugadores de dichas consolas podrán disfrutar el online sin gastar un centavo.

Como ya sabrás, en este momento si quieres jugar juegos en línea y multijugador en Xbox One, incluidos los juegos gratuitos, necesitas gastar más de $60 dólares al año para Xbox Live Gold.

El informe llega a manos del reportero de Venture Beat y de la industria Jeff Grubb, quien afirma que Xbox pronto puede deshacerse de Xbox Live Gold por completo. Y en su lugar, hará que el modo multijugador sea gratuito para todos.

Curiosamente, este reclamo viene a raíz de los rumores que afirman lo mismo, así como que Xbox eliminó las opciones de comprar una suscripción de 12 meses y 24 meses a Xbox Live Gold. En otras palabras, algo está claramente pasando con Xbox Live Gold, pero por ahora, no está claro exactamente qué está sucediendo.

Hasta el cierre de esta nota, Microsoft no ha comentado nada sobre especulaciones derivadas, y es muy raro que lo haga.

Esperemos que el servicio Gold sea gratuito para todos y Microsoft con Xbox se adelante o se coloque a la par en la guerra de consolas que está por venir con esta nueva generación.

Xbox Live Gold is going away and playing online multiplayer will be free. They will not force you into Ultimate to play online.

— grubbsnax is back (@JeffGrubb) July 31, 2020