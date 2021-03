‘Yo maté a mi mamá’: el crudo mensaje de la cantante Xuxa

Compartir esta publicación













La cantante brasileña y presentadora Xuxa, publicó un impactante video en el que se dice responsable de la muerte de su mamá tras contagiarla de Covid-19.

Xuxa publicó un video en el que hace una impactante declaración: “Yo maté a mi madre”, con el objetivo de hacer conciencia sobre los riesgos que conlleva no respetar las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

Ella narra que salió con un grupo de amigas a la playa, después regresó a casa y abrazó a su mamá, por lo que ésta se contagió de coronavirus y finalmente murió.

“Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas a una playa, después volví a mi casa, donde estaba mi mamá, a la que abracé y besé, ahí mi mamá se contagió de Covid. Yo maté a mi mamá”, expresa Xuxa en su video.

Tras esta escalofriante declaración, la estrella brasileña explicó que la historia era falsa y que su mamá en realidad no murió, pero que se trataba de una situación que por no respetar las medidas de prevención han vivido miles de personas.

“Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución”

“Evita salir, usa siempre una máscara, sigue las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna”, dijo

La cantante provocó polémica en redes sociales al hacer fuertes declaraciones en una transmisión en vivo de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro a través de Instagram, en la que dijo que estaba a favor de que las vacunas y medicamentos contra el coronavirus sean probadas en los presos.

“Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano… en mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, que podría ayudar en esos casos ahí, para experimentos”, expresó. “Creo que al menos (los presos) servirían para alguna cosa… Para ayudar a salvar vidas, con la medicina, todo”, agregó.

“Si ya está probado que son personas que van a vivir 60 o 50 años en prisión, y van a morir ahí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para, por lo menos, ayudar a algunas personas probando remedios, vacunas”, dijo. “Esa es mi opinión, ya que van a tener que morir en la cárcel, que por lo menos sirvan para ayudar en alguna cosa”.

Luego se disculpó por sus declaraciones.