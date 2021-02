Compartir esta publicación













La Película ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks) fue una cinta muy popular entre los jóvenes y aún continúan transmitiendola casi todos los días en señal de cable y cada semana en televisión abierta pues cobró mucha más fama tiempo después debido a loa memes que la misma película generó esto llevó a saber que una de las actrices principales de la película aun continua en el mundo del cine pero de adultos.

La película ¿Y dónde están las rubias? (White Chicks) se trata de dos policías investigadores se disfrazan de famosas y adineradas mujeres para poder introducirse más fácilmente en una investigación de lavado de dinero.

La película comienza en una tienda donde dos hermanos y agentes del FBI, Kevin y Marcus Copeland (Shawn Wayans y Marlon Wayans) intentan capturar a miembros de una organización que vende drogas dentro de cajas de helado, haciéndose pasar por oficinistas cubanos. Desafortunadamente, la primera llegada resulta ser una entrega genuina de helado, y los narcotraficantes reales se las arreglan para escapar. La situación se agrava por el hecho de que Kevin y Marcus han decidido resolver este caso por sí mismos.

El supervisor del FBI, Elliott Gordon (Frankie Faison), les da a los dos agentes la última oportunidad de permanecer en el FBI dándoles el deber de proteger a las multimillonarias herederas de la línea de cruceros Wilson, Brittany y Tiffany Wilson (Maitland Ward y Anne Dudek) que están llegando a la ciudad para un concurso de belleza en Los Hamptons, a partir de una trama de secuestro. Cuando las hermanas Wilson reciben cortes faciales menores en un accidente de tránsito, ellas se niegan a dejar el hotel. Así que Kevin y Marcus se disfrazan de las hermanas Wilson para salvar sus trabajos.

Maitland Ward la Actriz de ¿Y dónde están las rubias? que hoy hace películas para adultos

Maitland Ward interpretó a Jessica Forrester en The Bold and the Beautiful, donde apareció de 1994 a 1996. Consiguió el papel, el cual fue su primera vez actuando, cuando tenía 17 años y cursaba el tercer año de secundaria. Ward fue estrella invitada en la serie USA High y en la séptima temporada de la serie de televisión de la ABC Home Improvement; y coprotagonizó con Jay Thomas y Mario López la película dramática Killing Mr. Griffin.

Su personaje de Rachel McGuire fue añadido al reparto de la serie Yo y el mundo en 1998, a principios de la sexta temporada, como miembro de reparto principal.​ Este papel duró hasta el fin de la serie en el año 2000. Después, apareció en la película Dish Dogs, una comedia romántica en la cual co-protagonizó junto a Brian Dennehy, Matthew Lillard y Sean Astin. Más tarde, apareció en película de comedia de 2004 White Chicks, con Shawn Wayans y Marlon Wayans.​

