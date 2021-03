La película “Ya No Estoy Aquí” podría ir por el premio Oscar

Compartir esta publicación













El director Fernando Frías y su película Ya No Estoy Aquí continúan ganando reconocimientos. La película mexicana se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre de 2019, y la misma filmación se realizó en Netflix a nivel mundial en mayo el año pasado y ha conquistado al público donde quiera que es vista.

En más de una ocasión ha sido elogiada y ahora sus creadores se preparan para recibir más reconocimiento, el director del largometraje acaba de ser nominado por el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA por sus siglas en inglés) a Mejor Dirección de Una Ópera Prima. Lo anterior justifica su ascenso para ganar el máximo galardón de la academia un Oscar.

La historia del joven Ulises y Los Terkos ha trascendido las barreras de la industria cinematográfica y sin duda está lista para seguir triunfando. “Not Here Anymore” se ha convertido en una de las películas latinoamericanas preferidas por los expertos y ha alcanzado su apogeo en escenarios como los Premios Ariel, el Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Cine de El Cairo del mismo nombre son solo algunos ejemplos.

También otros realizadores son considerados como Radha Blank (The Fory-Year-Old Version), Regina King (One Night In Miami), Darius Marder (Sounds Of Metal) y Florian Zeller (The Father). El informe completo con los nominados en otras categorías lo puedes encontrar POR ACÁ.

Los ganadores, por otra parte, serán anunciados el próximo sábado 10 de abril.

Ahora, solo queda esperar a que Fernando Frías y su cinta sean oficialmente considerados y ganadores del Oscar, pero ya es un logro importante estar considerado en la terna de esta premiación. Si no has visto Ya No Estoy Aquí, te dejamos a continuación el tráiler para que te animes a verla de una vez.

