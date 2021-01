Escena 18 enero, 2021

Yadhira Carrillo revela estado de salud de Leticia Calderón

Aunque Leticia Calderón ha enfatizado que no se lleva bien con la esposa de su ex, Yadhira Carrillo, la actual pareja de su ex esposo Juan Collado, fue ésta quien detalló a medios de comunicación cómo se encuentra de salud

Por REDACCIÓN