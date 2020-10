Yalitza Aparicio: Este es el monto de su gran fortuna

Compartir esta publicación













Celeb Worth, sitio web especializado en averiguar las fortunas de los famosos del mundo, dio a conocer a cuánto haciende el patrimonio económico de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, celebre por protagonizar la multipremiada película Roma.

Yalitza Aparicio, mujer afortunada

Y aunque esta mujer oaxaqueña no ha protagonizado más películas, sí ha realizado comerciales, participado en festivales y sido imagen de diversas campañas.

Estima que la actriz gana un promedio de 1 millón de dólares por año, lo que daría como resultado 3 millones de dólares por el momento.

La actriz mexicana actualmente tiene una columnista en el periódico The New York Times, donde está muy contenta de poder llegar a las personas a través de su sección y no solo al formar parte de la farándula.