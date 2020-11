Yalitza Aparicio deslumbra en los Latin Grammy

Llegó la noche de los Latin Grammy 2020 y con ellos, la espectacular presentación de Yalitza Aparicio como anfitriona de la noche. Fue en días recientes que, anunció y agradeció en sus redes sociales por la oportunidad de poder fungir como una de las presentadoras de la noche, razón por la que fue muy felicitada tanto por sus fans como por figuras públicas del medio, aplaudiendo su gran labor como representante y orgullo mexicano en el mundo

Si bien muchos esperaban su gran labor como presentadora, también esperaban ver su espectacular look de la noche, pues sus outfits siempre son de lo más comentados y es que, con todos ha lucido bellísima, por ello, esta vez no fue la excepción e impresionó a sus millones de seguidores y a toda la audiencia de Latinoamérica con un hermoso vestido con elegante escote en color rosa mexicano.

Fue a través de redes sociales usuarios aplaudieron su espectacular look, del cual todos están hablando en esta especial noche de los Latin Grammy 2020. Dicha publicación ya cuenta con miles de “me gusta” y cientos de comentarios aplaudiendo lo guapa que luce la protagonista de “Roma”.

PRETTY IN PINK. @YalitzaAparicio on the red carpet at the 21st Annual Latin GRAMMY Awards in Miami, FL. (Photo: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy) #YalitzaAparicio #LatinGrammy2020 #LatinGRAMMY #LatinGRAMMYs #fashion pic.twitter.com/bJAlQsPUj3

— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) November 20, 2020