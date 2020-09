Yanet García revela ejercicio secreto para aumentar la retaguardia VIDEO

View this post on Instagram

Hoy quiero decirte…. NO TE DES POR VENCIDO, SIGUE, TÚ PUEDES, CONFÍA EN EL PROCESO !!!❤️ Si donde vives aún continúan los gimnasios cerrados, encuentra la manera de hacer alguna actividad física que te mantenga motivado y enfocado en tus objetivos. ❤️ Puedes hacer ejercicio desde casa con @fitplan_app descarga la app y listo! Vamos a entrenar juntos 😎 ( 4 series de 20 repeticiones y te puedes ayudar con unas polainas)