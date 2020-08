Yanet Garcia se toma fotografía en sensual ropa interior para instagram

Compartir esta publicación













Yanet Garcia toma fotografía para su público e incendia las redes sociales que ha inspirado miles de piropos en su publicación en instagram, la ex chica del clima acostumbra a darle temperatura a sus seguidores mediante atrevidas publicaciones que despiertan sentimientos ocultos en sus fans.

La ex chica del clima vive actualmente con su novio quien no parece molestarle ni incomodarle las bellas imágenes que se toma Yanet Garcia para sus fans, no es la primera vez que Yanet impresiona con una fotografía, anteriormente ya había compartido contenido muy subido de tono.

Yanet Garcia conquista corazones con toma de fotografía

Yanet Garcia desde su aparición en televisión nacional a conquistado millones de corazones que la consideran la presentadora del clima más bella de México, Yanet ha sabido capitalizar su figura en redes sociales pues es de las pocas chicas que gozan de millones de seguidores en redes sociales.

Recientemente Yanet García toma fotografía en la habitación de su casa y el resultado fue que millones de fanáticos comenzaron a enviarle piropos y comentarios positivos por su atrevida foto pues la chica del clima aparece en ropa interior sobre la cama.

YANET GARCÍA

Yanet García (14 de noviembre de 1990) presentadora, modelo y empresaria. Nació en Nuevo León, Monterrey, México. su nombre de nacimiento es Yanet Cristal García San Miguel. Su proyecto de vida era ser parte de la farándula y la televisión mexicana. En el 2013 participó en el casting de Nuestra Belleza Nuevo León, certamen previo al concurso nacional Nuestra Belleza México, pero no tuvo éxito.

Dos años después, obtuvo un trabajo como presentadora del grupo Televisa en el servicio meteorológico del programa «Gente Regia». Fue conocida entonces como la Chica del clima. A raíz de esto, el nombre de Yanet García obtuvo gran popularidad. Su fama ha crecido luego de que sus siete años de ejercicio progresivo hayan transformado su cuerpo.

Lo anterior le ha merecido la admiración de muchos de sus seguidores, quienes pretender seguir sus consejos para tener una vida saludable y poder cambiar su cuerpo. Se ha convertido en una figura de superación personal. Lo anterior le ha permitido tener una cantidad impresionante de seguidores en su cuenta oficial de Instagram: 7,5 millones de seguidores.

Su intención es servir de inspiración a muchas personas y demostrar que la disciplina es la base de todo en la vida. La joven estuvo relacionada sentimentalmente con Douglas ‘Faze Censor’ Martin, gamer profesional. La relación terminó por decisión de él. Ha tenido la oportunidad de trabar amistades con sus colegas, por ejemplo, con Andrea Legarreta, Paul Stanley, Galilea Montijo, Natalia Téllez, Raúl Araiza Herrera y Mauricio Mancera.

Estudió contaduría pública, aunque no la ejerce como tal pues su tiempo está dedicado a la presentación, el modelaje, el cuidado de su cuerpo y su agencia de modelaje. Recientemente, mantiene una relación con el coach fitness, Lewis Howes.

