Influencer Yeferson Cossio se pone implantes de pecho para cumplir reto

Yeferson Cossio, un popular influencer cumplió con una apuesta impactante que realizaría si alcanzaba los 3.5 millones de seguidores: ¡Se puso implantes de seno!

Hace dos semanas, el colombiano anunció en su Instagram sobre el reto que le impuso su cuñado:

“Si pierdo este reto que me puso @jhoan.lopezl me toca ponerme siliconas 😂 la verdad me parece interesante la idea”.

El reto consistía en que si Yeferson llegaba a los 3.5 millones de seguidores, tanto él como su cuñado Johan debían someterse a la cirugía plástica. A pesar de que el influencer no perdió, quiso solidarizarse con López, por lo que se sometió a la operación estética.

Tras someterse al procedimiento, el excéntrico influencer compartió imágenes de su nuevos atributos en su cuenta oficial de Instagram, donde indicó que sólo se dejaría los implantes por unos tres días, para después retirarlos.

El reto no pasó desapercibido por los internautas, quieres rápidamente reaccionaron ante el atrevimiento de Cossio con comentarios de asombro y de apoyo.

Yeferson Cossio es un joven de Medellín, Colombia que se volvió popular en redes sociales por su cuerpo atlético y sus tatuajes, además de realizar obras de altruismo pero sobre todo por cumplir con retos que titula como “SÍ A TODO”.