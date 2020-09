Yo soy Betty la fea, la AMARGA MALDICIÓN de su elenco VIDEO

Compartir esta publicación













La novela más exitosa de todos los tiempos sin duda es Yo soy Betty la fea y que incluso tras su debut hace 21 años aun sigue cautivando al público en estos tiempos ya que puedes ver todos los capitulos completos en diferentes plataformas de internet como lo es Netflix entre otras, solo viendo los capitulos sabrás por que logró una fama internacional.

Cabe señalar que la novela ha sido a logrado lo que pocas, desde récord guinness hasta ser realizada en otros países bajo el mismo concepto, Yo soy Betty la fea mostró a un Colombia muy diferente a lo que las personas estamos acostumbradas a escuchar.

Yo soy Betty la fea logró que un elenco poco conocido tuvieran un gran reconocimiento internacional pues cada uno de los personajes calcaban la personalidad del colombiano en todas sus facetas, el público de inmediato se identificaba con alguno de ellos.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas pues a pesar de que Yo soy Betty la fea tuvo un gran éxito, los actores de la famosa novela ya no pudieron experimentar lo mismo como en la novela, es decir, tras el éxito de Yo soy Betty la fea ya no volvieron a tener más éxitos en su carrera como actores.

Pareciera que los actores solo pudieran interpretar a los personajes que dieron vida a Yo soy Betty la fea, por que hasta la fecha ninguno pudo destacar como en la novela, incluso Ana María Orozco quien daba vida a Beatriz Pinzon Solano, pareciera una maldición la que cargan cada uno de los actores que participaron en la novela.

Así lucen el elenco de Yo soy Betty la fea 21 años después

Yo soy Betty, la fea o simplemente Betty, la fea es una telenovela colombiana, creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán, ganadora del Guinness Records 2010. Se estrenó el 25 de octubre de 1999​ y finalizó el 8 de mayo de 2001.

Está protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, con las participaciones antagónicas de Natalia Ramírez, Lorna Paz, Luis Mesa y Julián Arango.

El reencuentro del elenco de Yo soy Betty la fea

Su versión original fue emitida en muchos países con gran éxito, incluyendo a toda Iberoamérica, con elevados niveles de audiencia. Gozó de un gran éxito internacional al ser emitida en más de 180 países, ser doblada a 25 idiomas y al contar con al menos unas 28 adaptaciones alrededor del mundo.

El personaje principal es Beatriz Aurora Pinzón Solano, que es una mujer poco atractiva pero inteligente que trabaja para una compañía de modas llamada Ecomoda. Betty, como cariñosamente le dicen, tiene que soportar constantemente los insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo, especialmente de la secretaria Patricia Fernández quien realizó seis semestres de finanzas en la San Marino, el diseñador Hugo Lombardi y la accionista de la empresa Marcela Valencia.

Ana María Orozco Aristizábal (Bogotá D.C., 4 de julio de 1973) es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana nacionalizada argentina. Es conocida en numerosos países por su personaje de Betty en la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea.

Es hija del actor Luis Fernando Orozco y la ex locutora de radio Carmenza Aristizábal. Tiene dos hermanas, Verónica Orozco, también actriz, y Juliana, licenciada en lenguas modernas y quien a pesar de tener mucho talento prefirió mantenerse lejos del mundo del espectáculo. Dedica su tiempo libre a cantar, pintar, patinar, ir al cine, bailar y leer.

