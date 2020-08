Yolanda Andrade se hace tres cirugías y rejuvenece 10 años

Compartir esta publicación













En solo 9 días, la conductora Yolanda Andrade, se sometió a distintos procedimientos estéticos que la hicieron transformarse, su rostro luce más joven.

La conductora dijo que es la primera vez que se somete a un tratamiento de este tipo.

Yolanda Andrade, de 48 años hace dos semanas se sometió a una cirugía estética en el rostro, logrando resultados sorprendentes, ya que luce totalmente rejuvenecida.

En entrevista para TV Notas, la conductora del programa Montse y Joe contó:

-Yolanda, es asombroso tu cambio; cuéntanos cómo te animaste a esta cirugía…

“Pues todo surgió en nuestro programa Montse y Joe; un día asistió como invitado el médico en cirugía plástica y reconstructiva, Miguel Ángel Guevara, donde me habló de un procedimiento de rejuvenecimiento por medio de una operación con láser, y aunque al principio no me llamó mucho la atención, poco a poco me fue metiendo la espinita hasta que me convenció”.

-¿Por qué?

“Jamás me había tocado la cara; tenía ciertas arruguitas y patas de gallo, pero pues es normal, y me sentía muy a gusto, pero conforme iba escuchando al doctor, me generó mucha confianza y una intuición positiva, pues es muy claro y preciso para explicarte lo que te va a hacer. El temor que luego te da de someterte a una operación y quedar mal o que te pueda causar depresión, se fue por completo y dije: ‘¿Por qué no apapacharme y darme esto?’ Entonces decidimos hacer un Reto Joe-Guevara y me animé; siempre tuve confianza en que sería un éxito la cirugía”.

-¿Cuándo fue la cirugía?

“El pasado 17 de julio, y fue una intervención muy rápida no invasiva, duró dos horas y luego una hora más en lo que pasaba la anestesia y checaban que todo estaba en orden; incluso ese mismo día salí de la clínica a las tres horas de la operación. Me quitaron la grasa de los ojos, las patas de gallo, me estiraron la piel”.

-¿Cómo ha sido el proceso de recuperación?

“La primera noche no podía dormir; sentía dolor, incomodidad, pero al paso de los días fueron desapareciendo las molestias. He cuidado bastante mi alimentación y he estado yendo a la clínica para revisiones y terapias; además de que he tenido que usar una banda para sostener la cara en lo que todo se acomoda, con ella me duermo”.

La idea salió del programa que conduce en Unicable.

-¿Alguien te ha cuidado?

“Mi hermana Marilé fue y ha sido un gran apoyo, me acompañó el día de la operación y me ha estado cuidando; además de que mi mamá no deja de estar al pendiente”.

-Los resultados son notorios…

“Sí, estoy impactada, me veo al espejo y me siento otra; incluso mis amigas que me han visto y me han dicho que están impresionadas, me piden que les pase el teléfono del doctor. A poco más de 15 días de esta cirugía, ya me veo superbién y eso que los resultados aún no son definitivos; en seis meses ya se verá el cambio total, entonces imagínate lo contenta que estoy”.

-Hace unos días te presentaste a trabajar, ¿cierto?

“Sí, con todas las medidas de seguridad por mi intervención, fui a la XEW, donde grabamos el programa, con la protección que tengo para sostener mi cara”.

-¿Ese día ya pudiste usar maquillaje?

“Sí, todo bien, sólo me retiraron la protección que uso para la piel y listo; también me la quitaban al momento de grabar. Fue un día complicado y de cierta tensión, pues además tenía que mostrarme ante la cámara con naturalidad y siempre sonriente; pero todo salió muy bien, tenemos un equipo de grabación que nos consiente mucho. Y ya llegando a mi casa, lo primero que hice fue desmaquillarme, ponerme el protector y listo, todo bien”.

-Yolanda, te agradecemos la confianza para platicarnos al respecto…

“Ustedes saben que yo siempre soy muy congruente, lo que hago lo digo. Trato de ser muy congruente en la vida, y si además esto puede animar a otras mujeres a ver que sin ponerse en riesgo pueden lucir más jóvenes, adelante, que sepan con quién hacerlo, pues a muchas famosas no les gusta revelar quién las operó, pero yo feliz presumo que fue el doctor Guevara, que es extraordinario, en mejores manos no pude estar. Yo estoy muy feliz y plena con este cambio, por eso con mucho gusto se los comparto”, finalizó.

En el nuevo video de mi canal en #YouTube #MontserratOliver Yolanda Andrade nos cuenta como fue someterse a un procedimiento rejuvenecedor #JoeYGuevarahttps://t.co/Xs4z2mAETE — Montserrat Oliver (@Montserrat33) August 4, 2020