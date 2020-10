A tres horas de Laredo, está el lugar más espeluznante de Texas

El sitio más espeluznante de Texas es un hospital abandonado a 120 kilómetros al sureste de San Antonio, según Thrillist.

A medida que se acerca Halloween, la publicación nombró el lugar más espeluznante para visitar en todos los estados. Yorktown Memorial Hospital, un edificio cerrado durante mucho tiempo que alguna vez sirvió como centro de rehabilitación, obtuvo el título en Texas.

“Las viejas camas, camillas, espejos, sillas y otros equipos médicos todavía están dentro de este decrépito hospital abandonado, donde más de 2.000 pacientes murieron antes de que cerrara en 1988”, escribió Thrillest.

“Hoy, los visitantes han descrito apariciones inexplicables, susurros, figuras sombrías en los pasillos, sillas de ruedas rodando sin empujar y una muñeca parlante particularmente aterradora en la guardería que pregunta: ‘¿Me amas?'”

El hospital fue construido en 1950 por Felician Sisters, un grupo de monjas católicas, y cerró en 1986. La instalación reabrió como centro de rehabilitación de drogas y alcohol, antes de cerrar sus puertas nuevamente en la década de 1990.

Yorktown Memorial ha recibido equipos de cámara de “Ghost Adventures” de Travel Channel y sirvió como escenario para una película de 2011 llamada “Yorktown” que se estrenó en San Antonio, según el Victoria Advocate .

Hoy, el dueño de la propiedad da la bienvenida a recorridos e investigaciones paranormales.

El guiño Thrillist no es el primer reconocimiento del hito embrujado. Yorktown Memorial se incluyó en una “Hoja de ruta encantada” viral que destacó varios sitios espeluznantes de Texas, incluido el Puente Donkey Lady en San Antonio.

