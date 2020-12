Youtube ofrece gratis 19 películas de James Bond

Compartir esta publicación













No importa si eres fan, o si sabes todos los guiones, ya que YouTube anunció que tiene disponibles, de manera gratuita, 19 películas de James Bond. Así que prepara las palomitas, esa cobija suave y calentita, y disfruta de un buen maratón.

Uno de los personajes de películas más reconocidos en el mundo es el superagente 007 que acumula millones de fans y, para ellos, y para los que simplemente quieren pasar un buen rato de entretenimiento hay una buena noticia.

Debido a la pandemia el agente secreto ha tenido que esperar para estrenar su más reciente película, No Time To Die, programada para llegar a los cines en abril de 2021. Sin embargo, en la historia de la franquicia este personaje ha superado muchos peligros y tenido muchos romances en su lista, los cuales, de acuerdo con SlashFilm e io9, se pueden disfrutar de manera libre gracias a un acuerdo entre YouTube y MGM que ofrecen las primeras 19 películas de James Bond.

Las cintas están disponibles a través de la sección “Free to Watch” de YouTube e incluye todas las protagonizadas por Sean Connery, como Dr. No y Goldfinger, hasta el breve resurgimiento de Bond de Pierce Brosnan con títulos como Goldeneye.

Respecto a las películas de Sony de la era de Daniel Craig, estas no estarán disponibles, aunque puedes ver el remake de Casino Royale y Quantum of Solace (pero no Skyfall o Spectre) en Netflix.

No se sabe con certeza qué motivó a las empresas a poner disponibles las películas o cuánto durará la oferta por lo que vale la pena aprovecharla lo antes posible.Puedes encontrar la lista en esta liga https://m.youtube.com solo considera que tendrás que ver algunos anuncios.

