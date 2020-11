Se cancela por primera vez en la historia el YouTube Rewind debido a la pandemia

Compartir esta publicación













YouTube ha comunicado, a través de su cuenta de Twitter, que no habrá Rewind 2020, será el primer año sin Rewind desde 2010, cuando se publicó su primera edición

Desde el 2010 YouTube realiza un recuento de lo mejor que se presentó en su plataforma a lo largo del año. La red social de videos destaca a los creadores más populares, los clips con más visitas y también a los artistas musicales más exitosos. Sin embargo, debido a la pandemia, este año no tendremos la nueva edición de Rewind.

A través de su cuenta de Twitter, YouTube explicó que si bien valora todo el esfuerzo de los creadores de contenido, las condiciones que ha traído el 2020 no les permiten realizar su recuento como en ocasiones anteriores.

Este es el mensaje en español publicado por la plataforma de videos de Google:

“Desde 2010, terminamos el año con Rewind: un vistazo a los creadores, videos y tendencias más impactantes del año. Ya sea que te guste, -o solo recuerdes 2018-, Rewind siempre estuvo destinado a ser una celebración para ti.

Pero 2020 ha sido diferente. Y no se siente bien continuar como si no lo fuera. Por lo tanto, este año nos tomaremos un descanso de Rewind.

Sabemos que gran parte de lo bueno que sucedió en 2020 fue creado por todos ustedes. Ha encontrado formas de animar a las personas, ayudarlas a sobrellevar la situación y hacerlas reír. Hiciste un año duro realmente mejor.

Gracias por hacer una diferencia”.

Es así que este año no podremos saber, de manera oficial, cuáles fueron los videos más vistos de México y el mundo. Tendremos que esperar al siguiente.

Rewind 2020: los más vistos de toda la historia

Puede que no tengamos Rewind 2020, pero sí hay una lista de los videos que tienen más vistas en todo YouTube y, aunque algunos podrían no sorprender, pues ya se ha hablado mucho de ellos, hay otros que sí llaman la atención, una pista: los niños mandan.

A continuación te presentamos el top 10 de los videos con más vistas en YouTube:

10. Sorry. El video musical de la canción de Justin Bieber.

Los fans de este artista se han encargado de que este video, lanzado en octubre de 2015, haya alcanzado las 3 mil 361 millones 186 mil 893 vistas, y contando.

9. Учим цвета-Разноцветные яйца на ферме

Este video ruso, como seguro adivinaste por el título, se llama “Aprende los colores: huevos coloridos en la granja” y básicamente enseña sobre colores mientras se escucha la canción “El viejo MacDonald tenía una granja”. Dura solo cinco minutos y tiene la impresionante cantidad de 3 mil 653 millones 905 mil 403 vistas.

8. Gangnam Style de PSY

¿Quién recuerda este éxito del 2012? Fue un fenómeno mundial que hizo historia al obligar a Google a reescribir su código para poder contabilizar las visitas máximas en sus videos. Ocho años después sigue acumulando visualizaciones y actualmente tiene 3 mil 855 millones 227 mil 742.

7. Uptown funk de Mark Ronson y Bruno Mars

El video fue publicado en noviembre de 2014 pero desde entonces no ha dejado de cosechar visitas. Hoy tiene 4 mil 4 millones 17 mil 892. “Don’t believe me just watch”.

6. Johny Johny Yes Papa

Este video animado para niños compartido en 2016 y con solo un minuto 40 segundos de duración, tiene 4 mil 216 millones 469 mil 767 vistas.

5. Маша и Медведь

Otro en ruso, aunque no se trata de algo extraño, sino de un capítulo de Masha y el oso en donde, como siempre, el animal tiene que soportar las travesuras de la pequeña. Registra 4 mil 366 millones 449 mil 617 vistas.

4. See you again de Wiz Khalifa y Charlie Puth

Se subió a la plataforma en abril de 2015 esta canción se convirtió en un rotundo éxito por formar parte de la banda sonora de la película Rápidos y Furiosos 7 y rendir homenaje al actor Paul Walker. Cuenta con 4 mil 813 millones 24 mil 654 vistas.

3. Shape of you de Ed Sheeran

En el top tres está este video de 2017 con 5 mil 62 millones 955 mil 802 vistas. Sin duda la canción es pegajosa.

2. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

También apareció en 2017 y en poco tiempo se convirtió en un éxito internacional, tanto que fue el video más visto ese año y, por un tiempo, este video ostentó el primer lugar, mismo que les fue arrebatado recientemente. Aún así tienen la enorme cantidad de 7 mil 55 millones 535 mil 525 vistas y seguro serán muchas más.

1. Baby shark

Muchos simplemente detestan esta pegajosa canción para niños que fue compartida por el canal de Pink Fong pero, como los niños la aman y, por lo que vemos, ellos mandan, hace unas semanas batió el récord al alcanzar las 7 mil 152 millones 788 mil 70 vistas.