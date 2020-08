Youtuber crea pistola para lanzar cubrebocas a quienes no estén usando

Cansado de las personas que no utilizan cubrebocas y aprovechando el tiempo de más en esta cuarentena, un youtuber creó una especie de pistola que lanza tapabocas a quienes no lo están utilizando.

Inspirado por la renuencia de sus compatriotas a llevar mascarillas protectoras en medio de la pandemia de covid-19, el creador de contenido estadounidense Allen Pan han creado una pistola de aire que dispara máscaras.

El dispositivo no solo dispara el cubrebocas a la cara, sino que también la ata con cuatro pesas de metal que lleva atadas con cuerdas. En resultado, los plomos se envuelven alrededor del cuello y la máscara se queda fijada en la cara. Es más, la pistola está dotada de mira para que los disparos sean más precisos.

“Parece como si la gente, sencillamente, no estuviera usando máscaras. ¡Y deberían hacerlo! Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer? Bueno, podría hacer un video educativo divertido sobre lo seguro y eficaz que son las máscaras […]”, argumentó el ingeniero y youtuber el motivo de su invento.

Con más de un millón de suscriptores en YouTube, la idea de Pan de ‘solucionar’ el problema de la pandemia usando una pistola de máscaras ha causado un gran revuelo en la red.

Peng probó el dispositivo consigo mismo y en un maniquí, y se dirigió a la ciudad de Huntington Beach, en el sur de California, convencido de que sus habitantes apenas usaban máscaras.

Sin embargo, resultó que la mayoría de los vecinos de Huntington Beach si llevaban barbijos. Curiosamente, las personas que participaron en el experimento de Pan nunca pudieron repetir su éxito, al no poder impactar en la cabeza del maniquí.

