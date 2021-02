Yuri pierde el cabello tras haber padecido covid

Compartir esta publicación













A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Yuri confesó que se contagió de COVID-19 y aseguró que los síntomas que tuvo fueron leves, por lo que ni siquiera se dio cuenta de la enfermedad, hasta que comenzaron las secuelas.

TE PUEDE INTERESAR: Leticia Calderón libre de covid, pero su papá fallece y no logra vencer al virus

“En el mes de octubre tuve Covid, realmente no lo sabía, fue muy leve, tan es así que no me enteré, pensé que era alergia, porque la alergia se parece mucho al Covid”, explicó la intérprete de “Maldita primavera”.

Yuri señaló que ha sufrido ataques de ansiedad, así como de la pérdida de pelo, motivo por el cual, ya no muestra su rubia cabellera abundante ante las cámaras. De hecho en el video la cantante lleva un sombrero.

“El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar como por aquí [arriba de la barbilla] porque ya no tengo pelo. Mi esposo ya está calvo, gracias Covid… a mucha gente le viene de diferentes maneras estas secuelas”, contó Yuri.

El periodista Gustavo Adolfo Infante recordó que él reveló que varios integrantes del programa se contagiaron de COVID-19 y que en ese entonces, Yuri salió a desmentirlo.

Yuri dijo que se contagió en octubre, pero no mencionó una fecha aproximada, cabe recordar que el programa de ¿Quién es la máscara? Inició el 11 de octubre de 2020 y concluyó en el mes de diciembre del mismo año.