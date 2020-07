Zoé Robledo, director del IMSS, sufre accidente automovilístico; hay un muerto

View this post on Instagram

Les cuento la foto. Estoy con el Gobernador @rutilio_escandon en el Antiguo casco de lo que fue la Hacienda El Suspiro. Mas de 100 años de explotación se vivieron ahí hasta que, en 1979, se convirtió en el Ejido Vista Hermosa. Está en Berriozábal y hoy, ahí, se lanzó el Modelo de Atención Comunitaria de Salud. Lo escribió Juarez: No se puede ser feliz sin salud y sin libertad.